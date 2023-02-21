Банк «Союз» выступил технологическим партнером «Ингосстраха» по запуску сервиса Yandex Pay

«Ингосстрах» продолжает совершенствовать клиентский сервис. Теперь приобрести страховой полис онлайн стало еще проще и удобнее. С января 2023 клиенты «Ингосстраха» могут оплатить покупку полиса на сайте компании с помощью Yandex Pay. Это значительно ускоряет всю процедуру оплаты и экономит время на покупку.

Yandex Pay – это сервис онлайн-оплаты Яндекса, который работает аналогично Apple Pay или Google Pay. Он позволяет платить на сайтах и в приложениях банковской картой, не вводя её данные при каждой покупке. Для этого карту нужно один раз привязать к аккаунту на Яндексе. Сделать это можно в любой момент, даже в процессе оплаты. После оформления продукта на сайте «Ингосстраха» нужно выбрать кнопку «Yandex Pay», и оплата пройдет моментально.

Для сопровождения услуг по оплате с помощью сервиса Yandex Pay был выбрал банк «Союз», который входит в группу компаний «Ингосстрах».

«Мы делаем все, чтобы покупка полиса онлайн была максимально простой и удобной. С этой целью и был запущен новый платежный сервис Yandex Pay. Наши клиенты уже успели оценить удобство этого способа оплаты. Ежедневно сотни пользователей оплачивают покупки на сайте «Ингосстраха» с помощью Yandex Pay, и доля таких клиентов постоянно растет», – комментирует директор по цифровой коммерции компании «Ингосстрах» Антон Косачев.