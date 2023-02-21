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Банк Уралсиб сообщил режим работы отделений в праздничные дни февраля

Банк Уралсиб информирует о режиме обслуживания в офисах банка в праздничные дни.

  • 22 февраля – время работы отделений и сотрудников сокращено на 1 час.
  • 23-24 февраля – нерабочие дни, обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в отделениях банка не производится.
  • 25 февраля – обслуживание осуществляется только в отделениях, утвержденные режимы которых предусматривают работу в субботние дни.
  • 26 февраля – нерабочий день, обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в отделениях банка не производится. 
  • С 27 февраля – все отделения работают по обычному графику.

Исполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц в праздничный период производится в соответствии с графиком погашения, установленным кредитным договором. Для оплаты услуг, проведения платежей по кредитам и совершения переводов используйте Уралсиб Онлайн, Уралсиб Бизнес Онлайн.

Снять наличные с банковской карты можно в банкоматах, а пополнить счет - в платежных терминалах и банкоматах с функцией приема наличных, осуществляющих обслуживание в круглосуточном режиме. С адресами и графиком работы банкоматов и платежных терминалов можно ознакомиться на сайте банка.

Контакт-центр будет консультировать клиентов круглосуточно, в стандартном режиме по телефонам:

  • для физических лиц — 8-800-250-57-57
  • для юридических лиц —8-800-700-77-16

/ Сибирское Информационное Агентство /
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