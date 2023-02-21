В Примсоцбанке можно открыть обезличенный металлический счет в золоте и серебре

Примсоцбанк начал работу с обезличенными металлическими счетами.

ОМС – это счет, на котором отражается принадлежащий вам драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Вы можете в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки и без проверки слитков. Покупка и продажа металла на ОМС производится по действующему курсу банка, в котором открыт счёт. Прибыль инвестор получает за счёт роста стоимости драгметалла на рынке.

Какие металлы можно купить на ОМС в Примсоцбанке

золото, Au

серебро, Ag

В Примсоцбанке Вы можете приобрети золото и серебро от 1 гр.

Почему стоит вкладывать в драгоценные металлы

Долгосрочное вложение – многие инвесторы по всему миру хранят часть сбережений в золоте и других металлах в течение многих лет

Хороший способ сохранить сбережения – 5 грамм золота сегодня — это те же 5 грамм золота и через 10 лет. Металлы могут дорожать или дешеветь, но исторически их стоимость растёт

Как открыть обезличенный металлический счет в Примсоцбанке за 2 шага:

Посетите офис

Возьмите с собой паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность

Узнать подробности можно на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02, 4202* для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.