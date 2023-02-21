МФО стали чаще отказывать в выдаче займов

Причина – новые правила Центробанка, выяснили «Известия».

Участники рынка зафиксировали снижение уровня одобрений в диапазоне 3–10%. В бюро кредитных историй видят аналогичную тенденцию и в банковском секторе. Основные факторы, сдерживающие рост заимствований, – лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация, полагают опрошенные эксперты.

В этом году рынок МФО ждут крупные регуляторные нововведения, каждое из которых снижает прибыльность прежних бизнес-процессов, и МФО потребуется адаптироваться к новым реалиям, отметил Роман Макаров из компании «Займер». Игрокам рынка необходимо оптимизировать расходы, снизить риски дефолтности, а также увеличить долю отказов тем клиентам, которые больше не соответствуют требованиям усиленной проверки. Всё это также может привести к расцвету теневых кредиторов, добавил он.