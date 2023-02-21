Зарплата в Сибири по итогам 2022 года выросла на 8%

Аналитики «Банка данных заработных плат» hh.ru, выяснили динамику реальных зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года.

В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тыс. руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г).

В Сибирском федеральном округе фактический ежемесячный доход в 2022 году составил 62 949 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года.

Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тыс. рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, руб.

Федеральный округ 2021 2022 Динамика, г/г Москва и Московская область 110 796 117 840 6% Санкт-Петербург и Ленобласть 85 466 94 693 11% Уральский ФО 60 469 63 487 5% Сибирский ФО 58 201 62 949 8% Дальневосточный ФО 56 754 57 833 2% Южный ФО 48 641 52 467 8% Центральный ФО 55 588 56 287 +1% Северо-Западный ФО 45 722 49 377 8% Приволжский ФО 45 654 49 245 8% Северо-Кавказский ФО 37 664 38 630 3%

В разрезе рейтинга по совокупному доходу вне зависимости от позиции в компании, лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно.

Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тыс. рублей.

Совокупный доход работника в зависимости от его позиции в компании, 2022, рубли

Позиция работника 2021 2022 Динамика, г/г Топ-менеджеры 595 660 593 186 0% Менеджеры управленческого звена 195 122 206 096 6% Менеджеры экспертного уровня 167 960 175 860 5% Менеджеры среднего звена 121 330 130 315 7% Старшие специалисты 86 854 91 569 5% Специалисты 53 595 56 470 5% Начинающие специалисты 36 085 38 335 6% В среднем, независимо от роли 83 262 87 947 5,6%

«Темпы прироста совокупных доходов в 2022 году остались на уровне прошлых лет: они по-прежнему укладываются в скромные 5-7% и не покрывают уровень инфляции. При этом позитивным итогом года является фокус в отношении индексации зарплат на менеджеров среднего звена и начинающих специалистов», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

В лидерах по приросту в разрезе профсфер стали менеджеры по продажам, (+12%), программисты и разработчики (+11%), исследователи (+10%).

Традиционно зарплатный рейтинг года возглавили специалисты по разработке ПО с медианным доходом почти 160 тыс. руб., хотя осенью они уступали место менеджерам по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов, медиана зарплаты которых достигла почти 150 тыс. рублей.

Лидеры по приросту зарплат (совокупного дохода) в 2022

Профобласть 2021 2022 Динамика, г/г Продажи 94 943 106 748 12% Разработка ПО 142 990 158 628 11% Исследования и разработки 133 411 146 960 10% Маркетинг, связи с общественностью, реклама 96 304 104 404 8% Девелопмент 100 381 108 604 8% Персонал розничной точки 36 834 39 716 8% Строительные и отделочные работы 76 898 82 807 8% Управление персоналом 79 171 85 228 8% Эксплуатация информационных систем 94 033 101 145 8% Транспортная логистика 53 457 57 411 7%

Лидеры по размеру зарплаты, (совокупного дохода) 2022