Зарплата в Сибири по итогам 2022 года выросла на 8%

Аналитики «Банка данных заработных плат» hh.ru, выяснили динамику реальных зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года.
В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тыс. руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г).
В Сибирском федеральном округе фактический ежемесячный доход в 2022 году составил 62 949 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года.
Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тыс. рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, руб.
|
Федеральный округ
|
2021
|
2022
|
Динамика, г/г
|
Москва и Московская область
|
110 796
|
117 840
|
6%
|
Санкт-Петербург и Ленобласть
|
85 466
|
94 693
|
11%
|
Уральский ФО
|
60 469
|
63 487
|
5%
|
Сибирский ФО
|
58 201
|
62 949
|
8%
|
Дальневосточный ФО
|
56 754
|
57 833
|
2%
|
Южный ФО
|
48 641
|
52 467
|
8%
|
Центральный ФО
|
55 588
|
56 287
|
+1%
|
Северо-Западный ФО
|
45 722
|
49 377
|
8%
|
Приволжский ФО
|
45 654
|
49 245
|
8%
|
Северо-Кавказский ФО
|
37 664
|
38 630
|
3%
В разрезе рейтинга по совокупному доходу вне зависимости от позиции в компании, лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно.
Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тыс. рублей.
Совокупный доход работника в зависимости от его позиции в компании, 2022, рубли
|
Позиция работника
|
2021
|
2022
|
Динамика, г/г
|
Топ-менеджеры
|
595 660
|
593 186
|
0%
|
Менеджеры управленческого звена
|
195 122
|
206 096
|
6%
|
Менеджеры экспертного уровня
|
167 960
|
175 860
|
5%
|
Менеджеры среднего звена
|
121 330
|
130 315
|
7%
|
Старшие специалисты
|
86 854
|
91 569
|
5%
|
Специалисты
|
53 595
|
56 470
|
5%
|
Начинающие специалисты
|
36 085
|
38 335
|
6%
|
В среднем, независимо от роли
|
83 262
|
87 947
|
5,6%
«Темпы прироста совокупных доходов в 2022 году остались на уровне прошлых лет: они по-прежнему укладываются в скромные 5-7% и не покрывают уровень инфляции. При этом позитивным итогом года является фокус в отношении индексации зарплат на менеджеров среднего звена и начинающих специалистов», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.
В лидерах по приросту в разрезе профсфер стали менеджеры по продажам, (+12%), программисты и разработчики (+11%), исследователи (+10%).
Традиционно зарплатный рейтинг года возглавили специалисты по разработке ПО с медианным доходом почти 160 тыс. руб., хотя осенью они уступали место менеджерам по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов, медиана зарплаты которых достигла почти 150 тыс. рублей.
Лидеры по приросту зарплат (совокупного дохода) в 2022
|
Профобласть
|
2021
|
2022
|
Динамика, г/г
|
Продажи
|
94 943
|
106 748
|
12%
|
Разработка ПО
|
142 990
|
158 628
|
11%
|
Исследования и разработки
|
133 411
|
146 960
|
10%
|
Маркетинг, связи с общественностью, реклама
|
96 304
|
104 404
|
8%
|
Девелопмент
|
100 381
|
108 604
|
8%
|
Персонал розничной точки
|
36 834
|
39 716
|
8%
|
Строительные и отделочные работы
|
76 898
|
82 807
|
8%
|
Управление персоналом
|
79 171
|
85 228
|
8%
|
Эксплуатация информационных систем
|
94 033
|
101 145
|
8%
|
Транспортная логистика
|
53 457
|
57 411
|
7%
Лидеры по размеру зарплаты, (совокупного дохода) 2022
|
Профобласть
|
2021
|
2022
|
Динамика, г/г
|
Разработка ПО
|
142 990
|
158 628
|
11%
|
Исследования и разработки
|
133 411
|
146 960
|
10%
|
ИТ-консалтинг
|
131 476
|
137 743
|
5%
|
Развитие бизнеса
|
122 022
|
127 164
|
4%
|
Девелопмент
|
100 381
|
108 604
|
8%
|
Внутренний аудит и контроль
|
106 350
|
107 396
|
1%
|
Юридическая поддержка
|
100 795
|
106 808
|
6%
|
Продажи
|
94 943
|
106 748
|
12%
|
Маркетинг, связи с общественностью, реклама
|
96 304
|
104 404
|
8%
|
Эксплуатация информационных систем
|
94 033
|
101 145
|
8%