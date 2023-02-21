Субсидии на региональные авиаперевозки пересмотрит правительство

В 2022-м компании сократили этот показатель на 4% в сравнении с 2021-м, тогда как размер поддержки для них увеличили почти на 10%, до 7,8 млрд рублей, выяснили «Известия».

Субсидия по постановлению №1242, приоритетно выделяется компаниям с Superjet в парке, но в 2022-м эти самолеты переориентировали на международные рейсы из-за санкций. Эксперты считают, что норма в пользу перевозчиков с SSJ-100 уже не имеет смысла.

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 2,7 млн пассажиров на региональных рейсах, субсидируемых по постановлению правительства №1242. Это на 4% меньше, чем в 2021-м (2,85 млн пассажиров). По данным собеседника, в прошлом году на эти рейсы было потрачено 7,8 млрд рублей господдержки, а в 2021-м – 7,1 млрд рублей.

Субсидия по постановлению №1242 приоритетно выделяется перевозчикам с Superjet в парке, но в 2022-м эти самолеты переориентировали на международные рейсы из-за санкций.