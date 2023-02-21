Новости

Студии появились в дорогих новостройках Москвы

Пять лет назад в высокобюджетных домах их не было, рассказали «Известиям» аналитики платформы bnMAP.pro.

Читайте также:

80% покупателей квартир в Москве начали требовать скидки
21 февраля 2023
По ипотеке планируется ввести надбавки
20 февраля 2023

«Трансформировалось и сама премиальная и элитная недвижимость – новостройки высоких сегментов выросли из точечной застройки в крупные, полностью самодостаточные жилые кварталы. Уже это предполагает самую широкую линейку квартирографии, начиная от лотов площадью 35-40 кв. м и заканчивая пентхаусами площадью не менее 200 кв. м», – сказали эксперты компании «Аеон Девелопмент».

Впрочем, студии в премиальных и элитных проектах имеют мало общего с аналогами в обычных новостройках, сказали специалисты. Дело не только в площади, которая в среднем в студиях дорогих сегментов вдвое больше, чем в массовых. Премиальные студии в полной мере отвечают всем стандартам высокобюджетной недвижимости, добавили эксперты.

Также в компании отметили, что сформировался немногочисленный пул клиентов, которые осознанно ищут компактные лоты, делая ставку на их высококлассную комплектацию и на статус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2023, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (675)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе
Более двадцати тысяч туристов побывают в Ледовом парке на Ольхоне
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес