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Сотрудников психоневрологического диспансера Иркутской области подозревают в получении взятки

Согласно данным Следственного комитета по Октябрьскому району Иркутска, в 2022 году два врача совместно с наркологом через посредников получили от граждан взятки за фиктивные медицинские заключения к управлению транспортным средством и владению оружием. Фактически медкомиссии граждане не проходили.

Сумма незаконно полученных денежных средств составляет не менее 1,7 млн рублей, говорят

В настоящее время к уголовной ответственности привлечены 3 врача, 3 посредника и 7 взяткодателей. В отношении всех избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются аналогичные факты преступной деятельности врачей областного психоневрологического диспансера и иных медучреждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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