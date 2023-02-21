Иркутск вошел в ТОП-7 популярных направлений для отдыха на 8 марта

МТС с помощью МТС Travel проанализировала спрос на отели в выходной по случаю Международного женского дня. Иркутск вошел в топ-7 наиболее популярных направлений, обогнав в рейтинге Кисловодск, Южно-Сахалинск и Шерегеш.

Несмотря на то, что в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня. При этом каждое десятое бронирование приходится на различные горнолыжные курорты, среди которых наиболее популярны Красная Поляна, Южно-Сахалинск, Шерегеш.

Самым популярным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится порядка 10% бронирований. В Сочи и соседних городах путешественники остаются в среднем на четыре дня. Кроме Иркутска, в ТОП интересующих направлений также вошли Москва, Петербург, Казань и Калининград.

Средний чек бронирования номера на 8 марта сейчас составляет около 6 000 рублей. Найти отель на эту дату за относительно небольшую стоимость можно в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – на текущий момент средний чек бронирования в сутки в этих городах составляет 3 900 и 3 200 рублей, соответственно.