Росрыболовство сообщило об убытки верфей на 42 млрд рублей

Для оживления предприятий судостроения может понадобиться программа финансирования, передает РБК слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба «огромный» и составляет около 42 млрд руб., рассказал Илья Шестаков.

Строительство 64 рыбопромысловых и 41 краболовного судов в рамках первого этапа программы инвестквот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами началось в 2018 году. Из этих судов спустя пять лет, к февралю, заказчикам передано в общей сложности лишь 14 судов: десять рыбопромысловых и четыре краболовных.