Новости

«Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности

Журнал the Retail Finance подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности, по результатам которого был составлен Читательский рейтинг банковских программ лояльности. Программа лояльности «Уралсиб Бонус» заняла 2 место в данном рейтинге.

Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 по 15 февраля 2023 года. Участие в голосовании приняли более 1,1 тысячи читателей. Всего в опросе были представлены программы лояльности 29 крупнейших российских банков.

«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе
Более двадцати тысяч туристов побывают в Ледовом парке на Ольхоне
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес