Пятую часть своего рабочего времени сотрудники из Иркутска тратят на переписку в рабочих чатах

Женщины в рабочих чатах проводят на четверть больше времени, чем мужчины. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из города.

Предприятий и организаций, использующих только общие мессенджеры (типа WhatsApp, Viber и Telegram) в Иркутске − 43%, использующих и общедоступные, и корпоративные мессенджеры − 37%. Число компаний, где персоналу можно общаться только в корпоративных чатах, равняется 5%.

Переписка по рабочим вопросам в сервисах обмена сообщениями занимает у среднестатистического иркутянина около 22% рабочего времени. Женщины тратят на мессенджеры больше времени: 25%, в то время как по средним оценкам мужчин, переписка занимает 18% рабочего дня. Каждая десятая сотрудница утверждает, что тратит на мессенджеры и чаты с коллегами и руководством более половины рабочего времени.