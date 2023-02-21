Определены наиболее вероятные маршруты прокладки Южного обхода Иркутска

Он будет рассчитан на движение транспорта со скоростью 70 километров в час. На ней предусмотрят четыре полосы движения, ширина каждой – 3,5 метра. Встречные полосы разделят газоном шириной два метра. Это необходимо для повышения безопасности встречных потоков транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Разработчики технико-экономического обоснования предлагают четыре возможных варианта Южного обхода Иркутска. Они начинаются в разных местах региональной дороги Шелехов – Иркутск и заканчиваются в Первомайском, на транспортном кольце улиц Старокузьмихинской и Академической, на объездной дороге Первомайский – Университетский. Наиболее оптимальный маршрут из всех предложенных будет определён на заседании Градостроительного совета Иркутской области. Затем состоится общественное обсуждение и начнется проектирование, – рассказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области Юлия Гордина.

Провести проектирование Южного обхода планируется в 2024-25 годах. Обязательной частью этой документации является смета. Стоимость строительства дороги будет известна после получения положительного заключения государственной экспертизы.