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Греф: Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022

Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление председателя правления банка Германа Грефа в кулуарах перед посланием президента РФ Федеральному собранию. .

Глава Сбербанка не стал отвечать на вопрос, может ли на выплату дивидендов быть направлено не менее 50% прибыли за 2022 год.

При этом он сообщил, что нераспределенную прибыль 2021 года для выплаты дивидендов использовать не планируется. "Нет, конечно", - сказал он.

Напомним, чистая прибыль банка за 2022 г., несмотря на сложные экономические условия, составила 300 млрд руб.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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