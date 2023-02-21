Новые жильё и школу планируют построить на стадионе «Автомобилист» в Иркутске

Владелец участка готов безвозмездно передать часть земли муниципалитету, получив взамен право построить на оставшейся площади многоквартирные дома.

Как сообщает пресс-служба мэрии, владелец земельного участка площадью 5,5 гектаров в районе улицы Костычева в Иркутске выразил готовность передать в собственность муниципалитета 2,4 гектара под строительство школы на 1280 мест. Кроме этого, инвестор намерен за собственный счет разработать проект возведения нового общеобразовательного учреждения. Это обсудили сегодня на депутатских слушаниях в городской Думе.

По словам вице-мэра Иркутска Дмитрия Ружникова, в данном районе города фактически нет свободных земельных участков под строительство учреждения образования. А новая школа здесь жизненно необходима. После получения части земли и готового проекта строительства город сможет заходить в региональные и федеральные программы для получения софинансирования.

Участок, где ранее располагался стадион «Автомобилист», не эксплуатируют более 20 лет. Все это время он находился в частной собственности. Владельцы планировали сменить назначение земельного участка и построить торгово-развлекательный центр. С подобной инициативой они неоднократно обращались, но органы местной власти блокировали это решение. В конце прошлого года в результате открытых торгов участок приобрело АО «Темерсо». Представитель компании на депутатских слушаниях заявил о намерениях передать часть земли в муниципальную собственность, разработать проект строительства школы, а взамен получить право построить на оставшейся площади земли многоквартирные дома. Для этого потребуется сменить назначение земельного участка.