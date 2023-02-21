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Edutoria открыла приём заявок на ежегодный конкурс «Давай научим!

Маркетплейс Edutoria объединил усилия с ведущими университетами России и запустил новую номинацию для преподавателей в конкурсе «Давай научим!».

В этом году конкурс «Давай научим!» проводится второй раз и пройдёт в двух номинациях: «Лучший курс от студентов» и «Лучший курс от преподавателей» (впервые). Участвовать в конкурсе могут студенты и аспиранты образовательных организаций среднего профессионального образования и вузов любой специальности в возрасте от 18 до 25 лет, а также педагоги образовательных организаций Российской Федерации.

Участники могут направить свои концепции курсов до 1 марта 2023 года, а уже в апреле партнёры конкурса, представители вузов, эксперты в области образования и топ-менеджеры Сбера выберут победителей отборочного этапа, которые получат призы от организатора конкурса. По итогам финала будут определены по три победителя в каждой номинации. Студенты, разработавшие лучшие курсы, получат их продюсирование и возможность монетизации на маркетплейсе Edutoria, а преподаватели смогут выбрать обучение по программе дополнительного профессионального образования, размещенной на платформе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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