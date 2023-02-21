Сбербанк добавил в реферальную программу скидку на кредит по бизнес-карте

Сбербанк улучшил реферальную программу для малого бизнеса «Все в плюсе» . В ней появился новый вид вознаграждения — ставка по кредитной бизнес-карте на 1,2 процентных пункта ниже обычной как для новых, так и для действующих клиентов, которые смогут перевыпустить карту и получить меньшую процентную ставку. Более выгодные условия станут доступны через два месяца после выполнения условий программы.

За привлечение в банк новых клиентов участникам программы доступны ещё три варианта поощрения — единовременная выплата 2000 рублей на расчётный счёт в СберБизнесе, а также пакеты расчётно-кассового обслуживания «Набирая обороты» (на 2 месяца) и «Полным ходом» (на 1 месяц), которые обойдутся всего в 1 рубль вместо 1290 и 3990 рублей соответственно. Привлекать можно неограниченное число клиентов: например, пригласить 10 партнёров и заработать 20 000 рублей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Реферальная программа Сбера для малого и микробизнеса стартовала 1 июля 2022 года. И мы продолжаем улучшать её, добавляя новые виды поощрений. В декабре мы включили в программу "Все в плюсе" единовременную выплату или скидку на один из пакетов услуг, а теперь дополнили её скидкой на ставку по кредитной карте. Наша бизнес-кредитка отличается длительным льготным периодом, который составляет 100 дней».

Стать участником программы «Все в плюсе» просто. На сайте банка предпринимателю достаточно сформировать ссылку и поделиться ею с партнёром. Выполнив условия реферальной программы, оба участника — и тот, кто привлёк нового клиента, и новый клиент — получат вознаграждение.