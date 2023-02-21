Путин призвал стимулировать приток в сферу инвестиций

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию поручил ввести льготы не только для держателей, но и для отечественных эмитентов.

Глава государства попросил правительство внести на рассмотрение в Госдуму новый законопроект уже в апреле.

«Важно создать дополнительные условия для граждан – вкладывать деньги и зарабатывать дома – внутри страны», – подчеркивает Путин.

Затронул он и тему добровольных пенсионных накоплений. Для них предлагается разработать механизм страхования по типу банковских вкладов.

«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму [страхования – прим. ред.] – до 2 800 000 рублей», – говорит он.

Вложения граждан также будут защищены от возможного банкротства финансовых посредников.

«Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, технологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций», – заключает президент.