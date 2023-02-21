«Российские капиталы должны работать на страну». Главное из выступления Путина

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, готова ускорить процесс деофшоризации экономики, чтобы и бизнес, и граждане зарабатывали деньги дома, внутри страны – этим запомнилось выступление президента России Владимира Путина 21 февраля, «в рубежное» для страны время. Портал SIA.RU записал главное:

«Я выступаю в сложное, – мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа». «Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, – как они говорят, это прямая речь, – «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и всё это понимаем» Россия до последнего пыталась решить конфликт мирным путём. «Не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные». «Мы никогда не будем заниматься "охотой на ведьм", преследовать тех, кто оступился, сделал шаг в сторону от родины. Пусть живут с этим». Предполагается установить отпуск для участников СВО не менее 14 дней раз в полгода «без учета времени на дорогу». Путин предложил запустить льготную программу аренды жилья для работников ОПК, при этом часть расходов государство возьмет на себя. «Запад нигде ничего не добился и не добьется, инициаторы санкций сами себя наказывают». «Доля российского рубля в международных расчетах с декабря 2021 г. удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран – больше половины. Это не мы сокращаем расчеты в долларах, они все сами делают своими руками». «По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее. В феврале и марте нам предрекали обвал экономики». «Российские аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 млн тонн зерна. Мы сможем довести объем экспорта зерна до 55–60 миллионов тонн, еще 15 лет назад это казалось сказкой». Россия и дальше будет работать над безопасной системой расчетов, независимых от доллара и евро. «Мы избежали перекоса экономики в сторону государства, вышли на новый цикл ее роста». «Смысл не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, надо вывести экономику на новые рубежи. Все очень быстро меняется, но это время не только вызовов, но и возможностей». Объемы ввода жилья впервые в современной истории РФ превысили 100 млн кв. м. Запущен механизм промышленной ипотеки. Сумма – до 500 млн руб. по ставке 3–5%. В России будут активно развивать инфраструктуру регионов, включая дорожную сеть и связь. «Решено продлить скоростную магистраль Москва – Казань до Иркутска, а впоследствии до границы с Монголией и Китаем». «Мы уже приняли решение продлить до 2030 года федеральный проект «Чистый воздух», цель которого оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание и промышленных компаний, и местных органов власти: задача – существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается». Продолжится программа бесплатной газификации, она распространится на социальные объекты. «России не нужно занимать за рубежом, чтобы потом кланяться, клянчить деньги». «Российские банки работают стабильно». Президент отметил, что в целом в прошлом году банковский сектор сработал с прибылью в 203 млрд руб. «Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны». «Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в высокотехнологичные бизнесы, для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций». «Нельзя допустить вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Прошу правительство предложить дополнительные меры, которые ускорят процесс деофшоризации экономики. Все действия бизнеса должны проводиться в России – это базовый принцип». «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках» «Российские капиталы, деньги, которые были получены здесь, должны работать на страну» «Все должны понять: источники благополучия и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. Тогда мы действительно создадим прочную и самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои возможности». «Пытаться бегать с протянутой рукой бессмысленно. Не стоит цепляться за прошлое, надо перестроить свою жизнь и работу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию». «Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация, мы получили ее от предков и должны сохранить для потомков». Про переход на новую систему высшего образования: нужен синтез советской системы образования и опыта последних десятилетий. Президент предложил распространить программу материнского капитала на новые регионы для детей, родившихся с 2007 г. Путин анонсировал дополнительную индексацию МРОТ на 10%. «Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.». Президент Владимир Путин выступил с предложением увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тыс. до 110 тыс. руб., а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 тыс. до 150 тыс. руб. Он заявил, что государство вернет гражданам 13% от этих повышенных сумм. Необходимо более активно использовать налоговые послабления для семей с детьми. Президент заявил, что нужно гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Он предложил увеличить страховку до 2,8 млн руб. для добровольных пенсионных накоплений – вдвое больше, чем для банковских вкладов. Отношения между Россией и США деградировали, и в этом целиком их заслуга. «Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит, а именно приостанавливает». Если США проведут испытания ядерного оружия, то и Россия это сделает, сказал президент. Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к таким испытаниям. «Россия ответит на любые вызовы, потому что мы – одна страна»