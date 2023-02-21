«Российские капиталы должны работать на страну». Главное из выступления Путина

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, готова ускорить процесс деофшоризации экономики, чтобы и бизнес, и граждане зарабатывали деньги дома, внутри страны – этим запомнилось выступление президента России Владимира Путина 21 февраля, «в рубежное» для страны время. Портал SIA.RU записал главное:
- «Я выступаю в сложное, – мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа».
- «Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, – как они говорят, это прямая речь, – «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и всё это понимаем»
- Россия до последнего пыталась решить конфликт мирным путём.
- «Не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные».
- «Мы никогда не будем заниматься "охотой на ведьм", преследовать тех, кто оступился, сделал шаг в сторону от родины. Пусть живут с этим».
- Предполагается установить отпуск для участников СВО не менее 14 дней раз в полгода «без учета времени на дорогу».
- Путин предложил запустить льготную программу аренды жилья для работников ОПК, при этом часть расходов государство возьмет на себя.
- «Запад нигде ничего не добился и не добьется, инициаторы санкций сами себя наказывают».
- «Доля российского рубля в международных расчетах с декабря 2021 г. удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран – больше половины. Это не мы сокращаем расчеты в долларах, они все сами делают своими руками».
- «По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее. В феврале и марте нам предрекали обвал экономики».
- «Российские аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 млн тонн зерна. Мы сможем довести объем экспорта зерна до 55–60 миллионов тонн, еще 15 лет назад это казалось сказкой».
- Россия и дальше будет работать над безопасной системой расчетов, независимых от доллара и евро.
- «Мы избежали перекоса экономики в сторону государства, вышли на новый цикл ее роста».
- «Смысл не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, надо вывести экономику на новые рубежи. Все очень быстро меняется, но это время не только вызовов, но и возможностей».
- Объемы ввода жилья впервые в современной истории РФ превысили 100 млн кв. м.
- Запущен механизм промышленной ипотеки. Сумма – до 500 млн руб. по ставке 3–5%.
- В России будут активно развивать инфраструктуру регионов, включая дорожную сеть и связь. «Решено продлить скоростную магистраль Москва – Казань до Иркутска, а впоследствии до границы с Монголией и Китаем».
- «Мы уже приняли решение продлить до 2030 года федеральный проект «Чистый воздух», цель которого оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание и промышленных компаний, и местных органов власти: задача – существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается».
- Продолжится программа бесплатной газификации, она распространится на социальные объекты.
- «России не нужно занимать за рубежом, чтобы потом кланяться, клянчить деньги».
- «Российские банки работают стабильно». Президент отметил, что в целом в прошлом году банковский сектор сработал с прибылью в 203 млрд руб.
- «Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны».
- «Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в высокотехнологичные бизнесы, для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций».
- «Нельзя допустить вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Прошу правительство предложить дополнительные меры, которые ускорят процесс деофшоризации экономики. Все действия бизнеса должны проводиться в России – это базовый принцип».
- «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках»
- «Российские капиталы, деньги, которые были получены здесь, должны работать на страну»
- «Все должны понять: источники благополучия и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. Тогда мы действительно создадим прочную и самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои возможности».
- «Пытаться бегать с протянутой рукой бессмысленно. Не стоит цепляться за прошлое, надо перестроить свою жизнь и работу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию».
- «Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация, мы получили ее от предков и должны сохранить для потомков».
- Про переход на новую систему высшего образования: нужен синтез советской системы образования и опыта последних десятилетий.
- Президент предложил распространить программу материнского капитала на новые регионы для детей, родившихся с 2007 г.
- Путин анонсировал дополнительную индексацию МРОТ на 10%. «Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.».
- Президент Владимир Путин выступил с предложением увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тыс. до 110 тыс. руб., а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 тыс. до 150 тыс. руб. Он заявил, что государство вернет гражданам 13% от этих повышенных сумм.
- Необходимо более активно использовать налоговые послабления для семей с детьми.
- Президент заявил, что нужно гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Он предложил увеличить страховку до 2,8 млн руб. для добровольных пенсионных накоплений – вдвое больше, чем для банковских вкладов.
- Отношения между Россией и США деградировали, и в этом целиком их заслуга.
- «Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит, а именно приостанавливает».
- Если США проведут испытания ядерного оружия, то и Россия это сделает, сказал президент. Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к таким испытаниям.
- «Россия ответит на любые вызовы, потому что мы – одна страна»