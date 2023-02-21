Cкоростную магистраль Москва – Казань решено продлить до Иркутска

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию уделил внимание транспортному развитию Сибири. Крупные проекты реализуются, в том числе, на территории Иркутской области.

– Решено продлить скоростную магистраль Москва – Казань до Иркутска, а впоследствии до границы с Монголией и Китаем, – отметил глава государства.

Оптимальный маршрут трассы уже прорабатывается. Эту работу ведет Федеральное дорожное агентство, в нашем регионе – его структурное подразделение ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Оно подготовило план объектов капитального ремонта, ремонта, строительства и реконструкции и комплексного обустройства автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», в том числе – ликвидацию одноуровневых пересечений с железнодорожными путями и реконструкцию мостов. В числе крупных проектов, которые реализуют на территории Иркутской области, – строительство обхода Усолья-Сибирского, которое планируют завершить в конце 2024 года. В Аларском районе ремонтируют путепровод над железной дорогой, в прошлом году завершили строительство и открыли такой объект недалеко от деревни Тулюшка в Куйтунском районе.

Президент подчеркнул, что в 2024 году в крупнейших агломерациях в нормативное состояние приведут не менее 85% автодорог. В Иркутской области работы по достижению этого показателя выполняются. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его участники – три агломерации региона, это шесть городов: Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское и Черемхово.

– По поручению Президента, к концу 2024 года в Иркутской области в нормативное состояние необходимо привести 41,3% региональных дорог. Только в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из бюджетов всех уровней направлено более 10 млрд рублей. Работы пройдут на 84 участках общей протяжённостью 354,8 километра, 34 из них – на дорогах регионального значения, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также глава государства заявил о необходимости наращивать мощности Транссиба и БАМа: нужно развивать Сибирь, подчеркнул он. Модернизации Транссиба и БАМа были начаты в 2013 году. Специалисты расширяют «узкие» места магистралей, где поезда вынуждены были сбавлять скорость движения. Там прокладывают вторые, а в некоторых местах и третьи пути, строят мосты и тяговые подстанции. Только в прошлом году на ВСЖД были сданы в эксплуатацию 47 объектов. В их числе – объекты, расположенные в Иркутской области. Это проведение работ по реконструкции станций Переёмная, Андриановская, Касьяновка, Камышет, прокладка третьего пути на участке Слюдянка I - Слюдянка II. В этом году проведут модернизацию станции Большой Луг и продолжат такие работы на крупной станции Тайшет, где соединяются БАМ и Транссиб. В комплексе это позволит увеличить пропускную способность участков БАМа на Восточно-Сибирской железной дороге до 43 пар поездов в сутки, участков Транссиба – до 154 пар поездов в сутки. Благодаря уже проведённым работам по Транссибу к портам Дальнего Востока уже доставляют на 15 млн тонн грузов больше, чем раньше.