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В Минфине пообещали профинансировать все предложения Путина

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, о которых президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию, будут в полном объеме профинансированы. Он отметил, что решения были проработаны правительством.

«Те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием»,— сказал Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Во время сегодняшнего послания Владимир Путин, в частности, заявил, что российским вузам необходимо вернуться к традиционной системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет, анонсировал дополнительную индексацию МРОТ на 10% и установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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