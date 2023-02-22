Цены на новостройки в России возвращаются к ноябрьскому уровню

Аналитики сервиса Домклик от Сбера выяснили, как в крупнейших регионах страны изменилась стоимость первичного жилья в январе.

На стоимость квартир в новостройках в конце 2022 года повлияли заявление в Минфине о планируемом отказе от льготной ипотеки и последующее решение правительства повысить ставки по ней, а также выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ипотека от застройщиков по околонулевым ставкам может быть ограничена.

В результате в декабре в большинстве крупнейших регионов страны квадратный метр на первичном рынке подорожал в среднем на 5% (без учёта Татарстана, где цены выросли на 22%). В Москве рост составил 2%. По мнению аналитиков Домклик, такая динамика стала естественной реакцией застройщиков на повышенный спрос, который возник из-за возможной отмены льготной ипотеки. При этом в среднем по России стоимость жилья значительно не изменилась.

В январе повышенный спрос на рынке первичной недвижимости упал: неопределённость в отношении льготной ипотеки разрешилась, а ставки по кредитам выросли. Как следствие, цены во многих крупнейших регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкортостан) вернулись к показателям ноября. Наибольшее снижение отмечено в Московской области (-6%), Санкт-Петербурге и Башкортостане (по -5%). В столице в первый месяц зимы квадратный метр в новостройках подешевел на 1%.

Однако в ряде субъектов РФ (Краснодарский и Красноярский края, Тюменская и Свердловская области) высокий спрос сохранился и в новом году, поэтому цены там продолжили расти. Сильнее всего цены в январе выросли в Краснодарском крае (+11%), Татарстане (+5%) и Красноярском крае (+3%). В Домклик считают, что в ближайшие месяцы рост цен в них также замедлится и рынок придёт в равновесие.