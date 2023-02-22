68% сотрудников из Иркутской области хотят, чтобы работодатели заботились об их эмоциональном здоровье

Служба исследований hh.ru, провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, какие направления и программы поддержки они считают наиболее важными в этом году.

В этом году сотрудники отдали приоритет эмоциональному (68%) и физическому (61%) здоровью как основному направлению в развитии программы поддержки со стороны своих работодателей. Рабочая среда оказалась на третьем месте (60%). Далее следуют карьера (59%), социальная сфера (48%) и программы финансовой грамотности (39%). 1% опрошенных выбрали вариант «другое», где среди факторов, которые волнуют иркутян отмечены бронь, возможность работы на удаление, последовательное и правильное обучение рабочих, а также релокация по трудовым контрактам.

Внимание к эмоциональной сфере на работе больше волнует женщин (на 14% чаще, чем мужчины), а также респондентов молодого возраста (от 18 до 24 лет) – 77% представителей этого возраста. В разрезе профессиональной принадлежности наибольшее значение эмоциональному здоровью придают сотрудники масс-медиа и сферы развлечений (80%), работники науки и образования (78%), маркетологи и PR-специалисты (77%), госслужащие (76%) и HR-специалисты (75%).

Любопытно, что при столь высокой значимости заботы об эмоциональном здоровье, 75% опрошенных жителей Приангарья сообщили, что у них на работе нет программ психологической поддержки. Лишь 5% респондентов могут обратиться к корпоративному психологу, еще 4% сообщили, что они имеют возможность пользоваться онлайн-консультациями психологов, а 3% сказали, что у сотрудников компании есть доступ к горячей линии психологической поддержки.

Среди тех, кто в числе самых приоритетных мер поддержки, которые им важны в 2023 году, назвал заботу работодателей о физическом здоровье – сотрудники из сферы добычи сырья (74%), административный персонал (67%) и производственники (64%). Причем, чаще всего этот вариант выбирали довольно молодые работники – в возрасте 25-34 года (62%).

Как показал опрос, фактически наиболее часто работодатели в рамках заботы о физическом здоровье обеспечивают своих сотрудников полисами ДМС (20%) и возможностью проходить диспансеризацию (11%). Однако, половина работников (50%) сообщили, что в их компании не предоставляют никаких программ заботы о здоровье.