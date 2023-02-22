Договор о СНВ был последним документом о вооружении между Москвой и Вашингтоном

Причиной расторжения Путин назвал вовлеченность США в конфликт на Украине, сообщает РБК.

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, подчеркнув, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие».

Аргументируя это решение, он сослался на заявление НАТО о ДСНВ, которое альянс выпустил 3 февраля 2023 года. В нем он призвал Россию выполнять обязательства по договору – в частности, содействовать инспекциям и вернуться к работе Двусторонней консультативной комиссии (ДКК).

Договор о СНВ подписали в 2010 году в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама.

Согласно ему, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:

700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

Согласно ДСНВ, учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

В своей речи Путин обратил внимание, что у некоторых американских ядерных боеприпасов истекают гарантийные сроки, и теперь, заявил он, «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о том, чтобы провести испытания своего ядерного оружия – в частности, новых его типов. О каких деятелях идет речь, президент не уточнил, но подчеркнул, что Минобороны и «Росатом» тоже должны подготовиться к таким испытаниям. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – резюмировал он.