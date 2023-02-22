Новости

Договор о СНВ был последним документом о вооружении между Москвой и Вашингтоном

Причиной расторжения Путин назвал вовлеченность США в конфликт на Украине, сообщает РБК.

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, подчеркнув, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие».

Аргументируя это решение, он сослался на заявление НАТО о ДСНВ, которое альянс выпустил 3 февраля 2023 года. В нем он призвал Россию выполнять обязательства по договору – в частности, содействовать инспекциям и вернуться к работе Двусторонней консультативной комиссии (ДКК).

Договор о СНВ подписали в 2010 году в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама.

Согласно ему, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:

  • 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
  • 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

Согласно ДСНВ, учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

В своей речи Путин обратил внимание, что у некоторых американских ядерных боеприпасов истекают гарантийные сроки, и теперь, заявил он, «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о том, чтобы провести испытания своего ядерного оружия – в частности, новых его типов. О каких деятелях идет речь, президент не уточнил, но подчеркнул, что Минобороны и «Росатом» тоже должны подготовиться к таким испытаниям. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – резюмировал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе
У российских авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Китай
Более двадцати тысяч туристов побывают в Ледовом парке на Ольхоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес