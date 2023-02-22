Сбер запустил вклад «Хорошее начало» со ставкой до 9,5%

Сбер запустил промовклад «Хорошее начало» со ставкой 8,3%, если открыть его на один год, — это самая высокая ставка по годовым вкладам в Сбере. Максимальная ставка составляет 9,5% годовых. Её можно получить, если открыть вклад на три года.

Вклад доступен клиентам, которые впервые за последние три месяца получили пенсию или зарплату на карту Сбера, а также тем, кто перечисляет часть зарплаты в Сбер самостоятельно в рамках программы «Персональный зарплатный проект». То есть теперь, чтобы обладать привилегиями зарплатных клиентов, необязательно получать зачисления непосредственно от работодателя, можно пополнять карту Сбера самостоятельно.

Положить на вклад нужно деньги, которые до этого не лежали на других счетах клиента в Сбере. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Срок вклада — один, два, три, четыре, шесть, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка зависит от срока вклада (чем он больше, тем ставка выше) и способа его открытия (ставка будет выше, если открыть его в СберБанк Онлайн, а не в отделении банка). Пополнять вклад и снимать с него деньги нельзя (кроме начисленных процентов). Открыть вклад можно в течение полугода.

Вклад «Хорошее начало» отлично дополнит и без того широкий спектр привилегий, которыми в банке пользуются пенсионеры и зарплатные клиенты.

К привилегиям зарплатных клиентов относятся: бесплатная в обслуживании СберКарта, сервис «Деньги до зарплаты», пониженная ставка по потребительскому кредиту (ниже до двух процентных пунктов) и ипотеке (ниже до одного процентного пункта), скидка на налоговый вычет (до 15%), на страховку от мошенников (20%), а для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.

Для пенсионеров СберКарта также бесплатна в обслуживании. На остаток на счёте начисляется 3,5% годовых, снимать проценты можно ежеквартально. К числу других преимуществ СберКарты относятся: бесплатное снятие наличных до 150 000 рублей в день в банкоматах Сбербанка, льготные СМС-уведомления — 40 рублей (вместо обычных 70) по карте в месяц. На покупки в аптеках при оплате картой будет начислено 3% бонусами от СберСпасибо, кроме того, можно подключить одну дополнительную категорию с повышенными бонусами: «Супермаркеты», «АЗС», «Детство», «Товары для дома», «Все покупки».

Также пенсионерам Сбер предлагает выгодные финансовые продукты: счёт «Активный возраст» с доходностью 6,8%, кредит на любые цели со скидкой до 2%, кредитную карту с длительным беспроцентным периодом, скидки на продукты и услуги партнёров Сбера. Полезная информация доступна в личном кабинете пенсионера в приложении СберБанк Онлайн.

Вклад «Хорошее начало» могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка.