Капвложения могут исключить из квазиналогового сбора

Взимать квазиналоговый сбор с бизнеса («windfall tax») планируется единоразово, прорабатывается возможность исключения из облагаемой им базы капитальных вложений, передает Интерфакс слова министра финансов Антона Силуанова.

«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса, причем в части прироста их финансового результата. Мы сравним прирост финансового результата за 2022 и 2021 годы к 2020-му и 2019-му, и только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить», – ответил он на вопрос, может ли это стать постоянной мерой.

«Есть предложения о том, чтобы капвложения из этого объема вычитать, но они пока прорабатываются», – добавил министр.