Банк Уралсиб принял участие в первом заседании комитета по инновациям Ассоциации российских банков

17 февраля прошло первое заседание комитета по инновациям Ассоциации российских банков (АРБ), который возглавил директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин. В комитет вошли директора по инновациям ведущих финансовых организаций, как АО «Национальная система платежных карт», Банк ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, УБРиР, а также представители финтех-сферы, как «Финтех Хаб» Сколково, Ассоциация электронных денег и Ассоциация Финтех Старт.

Основными направлениями работы комитета станут исследования рынка и анализ трендов, экспертиза инициатив ЦБ РФ и взаимодействие с регулятором, запуск стартап-акселератора, разработка и реализация образовательных программ, популяризация банковских инноваций, а также проведение собственных конференций.

«Идея комитета возникла в конце прошлого года, как возможность создания новых условий для цифровизации банков в России, а также обмена опытом в сфере разработки и внедрения инноваций в финансовом секторе, – рассказал Дмитрий Гришин. – В частности, это касается региональных банков, у которых нет достаточного ресурса и опыта внедрения финтех-инноваций. Это возможно решить за счет единой программы акселератора стартапов и образовательных курсов для сотрудников банков».

Акселерационная программа финтех-проектов – это один из ключевых проектов комитета, запланированных на 2023 год. Она предназначена для взаимодействия всех членов АРБ в формате единого окна и позволяет участвующим в программе стартапам или проектам сотрудничать со всеми участниками не только комитета, но и Ассоциации.

«Существует большой разрыв между крупнейшими банками страны и региональными банками, а внедрение системы работы с инновациями требует специализированных компетенций, – отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. – Экспертиза предложений регулятора и подготовка собственных инициатив по внедрению инфраструктурных решений способствует снижению барьеров для входа на отраслевой рынок и развитию конкуренции».

Участники встречи отметили другую важную проблему – нехватку кадров в финансовом секторе и инновациях, например, проектных менеджеров, способных заниматься внедрением Системы быстрых платежей. Поэтому вторым приоритетом комитета по инновациям АРБ станет создание ряда курсов повышения квалификации как для среднего менеджмента банков, так и аналитиков. В дальнейшем это способствует развитию нетворкинга между корпорациями. Среди возможных тем образовательных программ – обучение пилотированию и внедрению финтех-инноваций и развитие внутренних продуктовых команд внутри банков.

Также в качестве тем для обсуждения члены комитета отметили регуляторику, внедрение цифрового рубля, инновации в платежах, аналитику зарубежных финтех рынков и импортозамещение.

Сейчас комитет насчитывает 30 участников и планирует активно расширяться. Приглашаются представители банков и страховых компаний, а также СМИ, вузов и институтов развития. Следующей темой встречи комитета станет обсуждение нехватки кадров и обучения.