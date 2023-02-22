Единоразовый взнос бизнеса не должен касаться банков – Аксаков

Они кредитуют экономику и хранят средства граждан, заявил ТАСС депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

«Я надеюсь, что не касается. Потому что деньги банков идут в кредитование. Чем больше у них ресурсов, тем больше у них возможностей кредитовать. О стимулировании банков говорил президент. Средства банков и так пойдут в инвестиции», – сказал он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет.