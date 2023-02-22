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Солид Банк запускает новый вклад «Перспективный» со ставкой до 8% годовых

22 февраля 2023 года Солид Банк запускает новый вклад на 2 года «Перспективный» с пополнением и повышенной ставкой.

«Перспективный» вклад Солид Банка полностью соответствует основному принципу формирования линейки вкладов банка – оптимальные, подходящие на любой вкус и запрос финансовые предложения. Он разнообразит выбор долгосрочных пополняемых вкладов Солид Банка.

Вклад «Перспективный» Солид Банка - это вклад без скрытых условий и дополнительных услуг с повышенной ставкой до 8% годовых и возможностью в течение 365 дней пополнять вклад на неограниченную сумму, тем самым повышая доходность вклада!

«Новый вклад, уверенны, понравится нашим клиентам, – комментирует начальник Управления развития розничного бизнеса АО «Солид Банк» Антон Оленев. – «Перспективный», в целом, был запущен на основании пожеланий наших клиентов, у нас уже есть вклады с похожими условиями, но новый вклад – на два года, а не краткосрочный. Мы также сохранили возможность пополнения вклада в течение первого года».

В Солид Банке также отмечают, что новый вклад больше ориентирован на клиентов, которые нацелены копить, готовы к открытию вклада на 2 года. Для клиентов же, которые сомневаются, что могут разместить средства на такой срок, в АО «Солид Банк» есть выбор более коротких вкладов с не менее привлекательными условиями.

Получить полную консультацию и открыть вклад можно во всех офисах АО «Солид Банк», а также можно оставить заявку онлайн на сайте банка по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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