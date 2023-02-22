Президент вернул оптимизм на российский фондовый рынок – «Финам»

Во вторник, 21 февраля, российские акции возобновили рост. Инвесторы активно восстанавливали позиции после того, как опасения нового обострения геополитической обстановки не оправдались. Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, от которого многие ждали ужесточения внешнеполитической риторики, но этого не произошло, отмечает Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»:

– Лишь около трети речи президента было посвящено его видению причин конфликта на Украине и противостояния с Западом, а две трети – перспективам социально-экономического развития России и мерам для его осуществления.

По словам Владимира Путина, экономика РФ преодолела возникавшие риски и фактически выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой. На передний план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая АТР, а также внутренний рынок России. Кроме того, были обещаны смягчение уголовного законодательства по экономическим статьям и налоговые льготы при размещении на бирже акций растущих высокотехнологичных компаний.

Упор на внутреннее развитие был благодарно принят рынком. Только однажды за время послания индексы попытались «клюнуть» вниз, когда ближе к концу речи было объявлено, что России приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и готова возобновить ядерные испытания, если их начнут проводить США. Но эта тема не получила угрожающего развития, т.к. приостановка не означает выхода из Договора о СНВ.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,32% до 2212,42 пункта, Индекс РТС поднялся на 0,81% до уровня 928,98 пункта.