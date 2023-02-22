На 10 мужчин в Приангарье, в среднем, приходится 12 женщин

О среднестатистическом представителе сильного пола из Иркутской области, в преддверии Дня защитника Отечества, рассказали специалисты Иркутскстата.

По итогам прошедшей в 2021 году Всероссийской переписи населения, в Иркутской области проживает 1,89 млн мужчин (45,9% общей численности населения). На каждую 1000 представителей сильного пола приходится 1177 дам. Мужчины постепенно сдают позиции, а дамское численное превосходство растет.

В городской местности проживает 76,2% мужского населения, 23,8% – сельские жители.

В трудоспособном возрасте 62,9% мужского населения, моложе и старше трудоспособного возраста – 22% и 15,1% соответственно. А в среднем мужчинам Приангарья по 37 лет, причем сельские мужчины в среднем на год моложе горожан, что объясняется более высокой рождаемостью на селе и соответственно большей долей младшего поколения.

Мужская жизнь нередко сопряжена с опасностью и обычно короче женской. Продолжительность жизни мужчин в среднем – 61,9 лет, тогда как «бабий век» – 71,7. Однако не только на Кавказе, но и в Приангарье есть аксакалы. На момент переписи в Приангарье проживало 317 мужчин-долгожителей в возрасте 95 лет и старше, из них перешагнувших вековой рубеж – 21 человек.

Из мужчин в возрасте 15 лет и старше каждый пятый имеет высшее образование, 40% – среднее профессиональное. Абсолютное большинство мужчин (91,5%) – русские, бурят – 3,7%, татар – 0,6%.

Большинство мужчин Иркутской области (62,7%) состоят в браке, 9,2% – разведены, 4,2% – вдовые. Причем вдовство и одиночество после развода среди мужчин встречается значительно реже, чем среди женщин. Многие мужчины, и не только молодые, еще не создали свой семейный очаг.

Мужчины, как правило, не спешат заводить семью. И наши земляки мужского пола по сравнению с другими россиянами, в том числе сибиряками отличаются большей сдержанностью – среди них больше доля никогда не состоявших в браке, а вступив в семейные отношения, не торопятся их оформлять официально – каждый седьмой брак не регистрирован.

У большинства (58,3%) мужского населения в трудоспособном возрасте и старше основным источником дохода является заработная плата, у каждого четвертого – пенсии и другие пособия, каждый десятый – на иждивении, 3,2% – предприниматели и самозанятые. Мужчины зарабатывают не только, используя свою физическую силу, но и за счет интеллекта: 220 мужчин в ходе переписи населения в качестве источника средств указали доход от патентов и авторских прав.