Жигалово, Киренск, Усть-Кут и Магистральный – губернатор уточнил планы газификации Иркутской области

Программа бесплатной газификации будет продолжена. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в рамках Послания Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что уже принято решение распространить программу на социальные объекты. А для граждан она будет действовать на постоянной основе. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил ближайшие планы по газификации Иркутской области.

Он напомнил, что 17 июня 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме Правительство региона и ПАО «Газпром» подписали Программу развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период 2021-2025 годов.

– Объемы инвестиций ПАО «Газпром» в соответствии с программой оцениваются в 21,8 млрд рублей, Правительства Иркутской области – 4,9 млрд рублей. Программой предусматривается газификация населенных пунктов Иркутской области, в том числе Жигалово, Киренска, Усть-Кута, поселка Магистральный, что позволит увеличить прирост объема потребления газа на 120,9 млн куб. м в год с текущих 17. При этом уровень газификации населения региона увеличится на 2,2% и составит 3,22%, - сказал Игорь Кобзев.

В рамках реализации программы планируется перевести на газ 28 котельных, из которых 12 в Жигалово, три в Усть-Куте, восемь в Киренске, пять в Казачинско-Ленском районе. Планируется обеспечить природным газом 11 251 домовладений, из которых в Жигалово – 2 513, в Усть-Куте – 2 981, в Киренске – 3 093, в Казачинско-Ленском районе –2 664.

Кроме того, в Иркутской области сформирован график догазификации на 2021-2026 годы, в который включены 8 515 домовладений Братска. Мероприятие является неотъемлемой частью подпрограммы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области» региональной госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2025 годы.