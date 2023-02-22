Создание в Иркутске межвузовского кампуса обсудили Игорь Кобзев и Валерий Фальков

Приангарье приняло участие в конкурсе Минобрнауки РФ на финансирование этого объекта. Со всей страны выбрано девять проектов, наш регион в это число не вошел. В настоящее время проект создания межвузовского кампуса в Иркутске корректируется. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Планируется, что в состав объектов кампуса будут включены студенческий спортивный центр, технопарк «Зеленая химия», технопарк «Передовые авиастроительные технологии», студенческая поликлиника, общежития на 2600 мест.

Правительство Иркутской области прорабатывает механизмы финансирования строительства студенческого кампуса, в том числе с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

На встрече губернатор Игорь Кобзев предложил рассмотреть возможность продления федеральной грантовой поддержки Минобрнауки РФ научно-образовательных центров мирового уровня после 2024 года. В частности, речь идет о НОЦ «Байкал».

В 2022 году НОЦ «Байкал» активно вел работу по восьми технологическим проектам в трех приоритетных направлениях: «Переработка промышленных отходов», «Комплексная переработка древесины» и «АгроБиоФармТехнологии». Все плановые показатели программы развития научно-образовательного центра выполнены.