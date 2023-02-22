Центр цифровых дисциплин для школьников открыл в Братске Фонд «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» открыл для школьников Братска (Иркутская область) центр бесплатного обучения цифровым дисциплинам и инженерным профессиям – «Техноспейс». В центре будет учиться 200 человек в год, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей. Это уже четвертый «Техноспейс», открытый фондом в России. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Учебные программы «Техноспейса» рассчитаны на школьников с 4 по 11 класс и включают мобильную робототехнику, инженерный дизайн, прототипирование, интернет вещей, промышленный дизайн, электронику и электромонтаж. Исходя из возраста и знаний, студенты «Техноспейса» могут выбрать начальный, базовый или углубленный уровень курса, а могут пройти все три. Обучение в центре помогает определиться с выбором инженерных профессий задолго до окончания школы и получить отличную подготовку для поступления на технические факультеты ведущих вузов страны.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Важная часть работы «Техноспейса» – социально-психологическая адаптация и профессиональная ориентация детей, оставшихся без попечения родителей. Центр обучает наставников, которые в свою очередь помогают детям адаптироваться к учебной среде «Техноспейса», освоить различные цифровые дисциплины, определиться с будущей профессией, подготовиться к вступительным экзаменам и спланировать карьерный маршрут.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

«Техноспейс» оборудован ноутбуками, планшетами, 3D-принтерами, сканерами, фотоаппаратами и другой техникой, необходимой для теоретической и практической работы. Студентов центра учат создавать и программировать роботов, печатать детали машин и механизмов на 3D-принтерах, монтировать электрические сети и обслуживать электрооборудование, разрабатывать компьютерные игры и создать спецэффекты для игрового и анимационного кино.

Центры сети «Техноспейс» уже работают в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Усть-Лабинске. Ученики «Техноспейса» регулярно становятся победителями и лауреатами научно-технических конкурсов и фестивалей. Среди их разработок — автоматизированный кормовой комплекс для коровников, умная теплица, робот-уборщик и робот-официант, беспилотный уборочный комбайн, санитайзер для бесконтактной обработки рук и многое другое.