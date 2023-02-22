Центробанк может ужесточить требования к выдаче ипотеки

С 1 мая 2023 года коэффициенты риска по ипотеке могут повыситься, сообщают «Известия».

Решение вызвано ухудшением стандартов кредитования банками. Так, в IV квартале 2022 года одобрено 44% кредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%. ПДН – это доля средств, которыми заемщик вынужден погашать кредиты, к общей сумме доходов.

По заявлению ЦБ, к подорожанию недвижимости привели, в частности, совместные программы застройщиков и банков на рынке первичного жилья. Так, разрыв между стоимостью первички и вторички составляет порядка 30%.

– Контроль необходим. Банки с задачей самостоятельной оценки справляются всё хуже и хуже. Кредитные организации стремятся закрыть год и отчитаться перед руководством лучшими цифрами, и последняя возможность догнать и перегнать планы – последние два месяца года. Но это палка о двух концах. В гонке за показателями, закрытыми заявками и ежегодными премиями, личными и на отдел, банки переносят риски на будущее, – отмечает она.

Более лояльные требования банков объясняются ограниченной емкостью рынка: за последние три года в России наблюдался покупательский бум на жилье из-за программы льготной ипотеки. По мнению финансиста, выдавать ипотечный кредит и без того закредитованному человеку как минимум неразумно.