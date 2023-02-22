Массовое производство б/у запчастей хотят наладить в России

Проект письма с предложением на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть у «Известий».

В документе указано: если этого не сделать, то в условиях санкций это может стать одной из причин массового выхода авто из строя. Из основных предложений – урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих и обязать инвесторов, которые создают в России производства авто, также заниматься восстановлением деталей. На рынке предупредили о рисках для безопасности на дорогах. Эксперты же уверены, что создание индустрии и контроль их минимизируют.

В документе подчеркивается: в России такая индустрия практически отсутствует, а в условиях жестких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.

Во многих зарубежных странах, например в ЕС, США, КНР, Турции и ЮАР, сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством. Оборот таких деталей для ремонта авто составляет до 50% рынка. Причем государственный интерес связан с экономией при производстве – ремонт компонентов до 50% дешевле, чем выпуск новых комплектующих, а расход энергии до 60% ниже.