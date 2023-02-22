Материнский капитал смогут потратить на накопительную пенсию оба родителя

Законопроект поддержало правительство при условии доработки финансово-экономического обоснования, следует из проекта заключения кабмина, который есть у «Известий».

Документ был внесен в Госдуму осенью 2022 года, но пока в первом чтении не рассматривался. Сейчас использовать средства на эти цели могут только матери. Особенно важным законопроект становится в связи с решением президента расширить действия программы маткапитала на присоединенные регионы, считают эксперты.

Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет маткапитала. Это следует из проекта заключения кабмина, с которым ознакомились «Известия». Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что «предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».