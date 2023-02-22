IX ежегодный фестиваль «Живи на Байкале» стартует в Листвянке 23 февраля

Каток площадью более семи тысяч квадратных метров и ледяные скульптуры появятся на льду Байкала возле поселка Листвянка. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фестиваль «Живи на Байкале» организован при поддержке правительства Иркутской области, администрации Иркутского района, поселка Листвянка, агентства по туризму Иркутской области. Задача мероприятия – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения уникальной природы Байкала.

В этом году фестиваль «Живи на Байкале» пройдет под лозунгом «Женись на Байкале».

– 23 февраля, в единственную зеркальную дату года, служба ЗАГС Иркутской области проведет массовую церемонию регистрации брака – на льду Байкала поженятся 32 пары, – рассказал руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.

Также молодожены примут участие в фотосессии на фоне озера Байкала и ледяных скульптур. В общей сложности локацию украсят 20 ледяных скульптур, над ними работали мастера, которые создали скульптуры из ледяных наплесков на скалах вдоль береговой линии на Ольхоне, где на прошлой неделе открылась выставка Olkhon Ice Park.

Для гостей фестиваля «Живи на Байкале» возле Листвянки построили три горки, самая большая из которых достигает двух метров в высоту и шесть метров в длину, также по традиции изготовили карусели, расчистили каток. В рамках фестиваля пройдут выступления творческих коллективов, спортивные состязания на льду.

Новинкой фестиваля в этом году станет ледяной боулинг: специально для состязаний построили ледяные дорожки, для игры участникам предоставят настоящие кегли и шары. Локация, где пройдет боулинг, украшена двухметровой кеглей, на фоне которой можно будет сделать фотографии.

23 февраля состоится торжественное открытие фестиваля, гостей ждет праздничная программа, которая начнется в 14.00. Завершится фестиваль 8 марта. Посещение всех локаций бесплатно. Подробнее – на официальном сайте фестиваля.