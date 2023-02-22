По мнению сибирячек, настоящий мужчина – добытчик, защитник и равноправный партнер

Женщины СФО, Забайкалья и Бурятии называют главным качеством настоящего мужчины любовь и заботу о близких, сами мужчины - честность и порядочность. Заботливый отец и муж - главная социальная роль мужчины по общему мнению. 54% женщин и 33% мужчин отметили, что настоящий мужчина должен зарабатывать 50-150 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Дню защитника Отечества 23 февраля.

Отвечая на вопрос, сколько должен зарабатывать настоящий мужчина, 9% сибирячек и 13% сибиряков-мужчин назвали сумму не менее 50 тысяч рублей в месяц. 26% женщин и 19% мужчин - 50-100 тысяч рублей. 28% женщин и 14% мужчин – 100-150 тысяч рублей. 13% женщин и 4% мужчин – 150-200 тысяч. 11% женщин и 13% мужчин полагают, что настоящий мужчина должен зарабатывать свыше 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 13% женщин и 36% мужчин, мужские доходы не имеют значения.

Отвечая на открытый вопрос о том, какая социальная роль мужчины главная (можно было давать больше одного варианта ответа), 78% женщин и 70% мужчин сказали, что это заботливый отец и муж. 52% сибирячек и 58% сибиряков (самый высокий процент в стране) считают главной роль кормильца и добытчика, который должен зарабатывать деньги. 35% женщин и 48% мужчин назвали главной роль защитника (самый высокий процент в стране). 35% женщин и 49% мужчин - роль главы семьи. Роль равноправного партнера женщины главной считают 30% женщин и 29% мужчин (СФО – лидер по стране по этому показателю). Лишь 9% женщин и 22% мужчин ставят на первое место профессионализм.

Самыми важными качествами мужчины (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) 85% женщин и 67% мужчин назвали любовь и заботу о близких. 83% женщин и 70% мужчин выделяют честность и порядочность. 65% женщин и 46% мужчин полагают, что настоящий мужчина должен быть добрым. Мужество таким качеством назвали 57% женщин и 65% мужчин. 57% женщин и 58% мужчин считают важным мужским качеством ум, 43% женщин и 39% мужчин- чувство юмора. Талант в настоящем мужчине важен для 4% женщин и 19% мужчин.

63% женщин считают, что их муж соответствует критериям настоящего мужчины (33% скорее да, 30% определенно да). 6% - что не соответствует (4% скорее нет, 2% определенно нет). 11% затруднились ответить на этот вопрос. 20% не замужем.

75% мужчин считают, что они сами соответствуют критериям настоящего мужчины (43% скорее да, 32% определенно да). 4% самокритично признали, что не соответствуют (1% скорее нет, 3% определенно нет). 20% затруднились с ответом.

46% женщин и 61% мужчин считают, что главой семьи является мужчина. 43% женщин и 29% мужчин назвали главой семьи и женщину, и мужчину. 4% женщин и 1% мужчин поставили во главу семьи женщину. 7% женщин и 9% мужчин полагают, что главы семьи вообще не существует.

*Опрос проведен банком «Открытие» 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.