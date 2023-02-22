Новые автобусы на газомоторном топливе прибыли в Братск

Машины, работающие на газе, поступают в Братск в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Семь уже прибыли в город из Казани, еще две ожидаются на днях. Всего в 2023 году парк муниципального автотранспортного предприятия должен пополниться на 40 автобусов на голубом топливе. Четыре машины профинансировано по региональной программе «Газификация», 27 – по федеральному проекту «Чистый воздух». В результате экономии в рамках дополнительного аукциона появилась возможность приобрести еще девять единиц транспорта. В настоящее время в Братске уже ходят по разным маршрутам 33 автобуса на газомоторном топливе.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Главным распорядителям бюджетных средств по проекту «Чистый воздух» является министерство транспорта региона. В рамках реализации федерального проекта Правительством Иркутской области заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении региону в 2023 году межбюджетного трансферта в размере 1 017 млн рублей.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области является соисполнителями проекта «Чистый воздух» совместно с министерством природных ресурсов и экологии региона.

- Мы реализуем мероприятия по газификации в Братске жилых домов, а также по приобретению техники, работающей на сжиженном природном газе, который считается более безопасным для окружающей среды, чем другие виды топлива, - отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Между министерством и администрацией города Братска 15 февраля 2022 года было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2022 году составил 80, 8 млн рублей, в том числе 69,5 млн рублей из областного бюджета. С помощью этих средств были приобретены пять автобусов и четыре единицы дорожной техники.

Также в 2022 году в рамках соглашения частично возмещались расходы по газификации 128 домовладений, было завершено строительство участка внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель до СК «Олимпия» протяженностью 543 метра. В дополнение велась работа по строительству участков газорегуляторных пунктов протяженностью 5 643 метра с возможностью подключения к газу 141 домовладения. На эти цели в 2022 году было направлено 58, 1 млн рублей, в том числе 49, 9 млн рублей из областного бюджета.

Напомним, что целью федерального проекта «Чистый воздух» является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах Иркутской области.