Инфляция в Приангарье снижается уже более полугода

Годовая инфляция в Иркутской области снижается с июля 2022 года. В январе 2023-го она замедлилась почти до 14%. Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, такая динамика связана с несколькими причинами. Во-первых, предложение товаров на некоторых рынках продолжает расти. Во-вторых, сокращаются издержки в ряде отраслей. В-третьих, потребительская активность жителей Приангарья все еще остается сдержанной.

«И в целом по России, и в Иркутской области в частности животноводы увеличили производство, поэтому предложение их продукции выросло. В результате замедлились годовые темпы прироста цен на свинину и молоко, а также на продукты их переработки — мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, творог, сметану и сливочное масло. Хороший урожай зерновых и масличных культур в 2022 году позволил произвести больше комбикормов, затраты животноводов на корма снизились, и это внесло дополнительный вклад в динамику цен на мясную и молочную продукцию.

Хороший урожай также расширил предложение зерновых на рынке, поэтому снизились затраты на сырье у производителей круп, муки, макаронных и хлебобулочных изделий. В результате замедлился годовой рост цен на эти продукты.

Увеличились поставки в регион рыбы с Дальнего Востока — в 2022-м ее выловили больше, чем годом ранее. В итоге годовой рост цен на мороженую рыбу замедлился», — пояснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

На рынке непродовольственных товаров в январе сохранялась сдержанная потребительская активность. На фоне этого замедлился годовой рост цен на холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, компьютеры. Кроме того, продолжили дешеветь телевизоры и смартфоны. Дополнительное влияние на динамику цен на бытовую технику и электронику оказало налаживание новых каналов импортных поставок, в том числе из Турции, Китая и стран СНГ.