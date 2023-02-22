Главу муниципалитета арестовали в Иркутской области по подозрению во взятке

Главу Уриковского муниципального образования Иркутской области задержали по подозрению в получении взятки – возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По версии ведомства, в 2022 году руководитель администрации, зная, что муниципальные власти планируют провести электронный аукцион на приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок, убедил гендиректора организации принять участие в конкурсе с незаконным завышением стоимости на 15% с последующей передачей ему 419 000 рублей.

«В дальнейшем деньги были переданы чиновнику. Взятка предназначалась за оказание содействия в выигрыше муниципального контракта, беспрепятственного приема выполненных работ, их своевременную оплату, разрешение иных проблем, возникающих в ходе заключения и исполнения указанного контракта», – уточнили следователи.

Чиновника арестовали на 2 месяца. В администрации и по месту жительства фигуранта дела проводятся проверки. Расследование продолжается.