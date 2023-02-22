Майнинговая ферма площадью 1 тыс. квадратных метров загорелась в Иркутске

Пожар произошел сегодня вечером в Иркутске – вспыхнула майнинговая ферма, площадь которой свыше 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел около 18:00 на улице Лесной в двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании – горели непосредственно устройства для добычи криптовалюты. «Благодаря слаженным действиям пожарных удалось остановить возгорание на площади 35 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Огнем уничтожено значительное количество оборудования. Причина возгорания – перегрузка электросетей, которые не предназначены для промышленных нагрузок.