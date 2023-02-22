Новости

Майнинговая ферма площадью 1 тыс. квадратных метров загорелась в Иркутске

Пожар произошел сегодня вечером в Иркутске – вспыхнула майнинговая ферма, площадь которой свыше 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел около 18:00 на улице Лесной в двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании – горели непосредственно устройства для добычи криптовалюты. «Благодаря слаженным действиям пожарных удалось остановить возгорание на площади 35 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Огнем уничтожено значительное количество оборудования. Причина возгорания – перегрузка электросетей, которые не предназначены для промышленных нагрузок.


<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе
У российских авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Китай
Более двадцати тысяч туристов побывают в Ледовом парке на Ольхоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес