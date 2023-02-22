Олег Ермолаев и Андрей Татарчук из Братска погибли во время спецоперации на Украине

Сегодня в городе Братске Иркутской области состоялась церемония прощания с двумя бойцами – Олегом Ермолаевым и Андреем Татарчуком, которые погибли во время спецоперации на Украине, рассказал глава города Сергей Серебренников.

Молодые люди погибли при выполнении задач в зоне СВО. Оба участвовали в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» с ноября 2022 года.

Олег Ермолаев родился в Братске 28 мая 1997 года, учился в школе № 3, Братском политехническом колледже. Без сына осталась мама Олеся Викторовна.

Андрей Татарчук родился 23 декабря 1997 года в Братске. Учился в школе № 16, Братском индустриально-металлургическом техникуме. Без него остались мама Ирина Васильевна, жена Дарья и сын Михаил.