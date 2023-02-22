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Братский хлебозавод «Нива» продадут за 50 млн рублей

Хлебозавод «Нива», расположенный на ул. Коммунальной, 15 в городе Братске Иркутской области, выставили на продажу – соответствующее объявление появилось на «Авито».

«Продам работающий бизнес – хлебозавод. В стоимость входят два юридических лица с договорами и контрактами, оборудование, необходимое для работы предприятия, автотранспорт и все остатки на складах», – говорится в описании. Продавец уточнил, что производственные площади сдаются в аренду и не входят в стоимость.

Четырехэтажный объект располагается в Центральном районе города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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