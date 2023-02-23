Как будут работать больницы Иркутской области в февральские праздники

Министерство здравоохранения Иркутской области рассказало, как будут работать медицинские организации региона в праздничные дни.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Приангарья будут работать с 22 по 27 февраля, а также 8 марта до 20:00», – говорится в сообщении.

Прием участковых терапевтов, педиатров, врачей-специалистов, лечебно-диагностических, процедурных и перевязочных кабинетов в поликлиниках 24 и 25 февраля будет организован в дежурном режиме по графику, установленному главным врачом медицинской организации. Пункты вакцинации открыты 24 и 25 февраля.

В дежурном режиме по установленному руководством медучреждения графику 24 и 25 февраля также будет оказываться стоматологическая, акушерско-гинекологическая, психиатрическая, наркологическая, фтизиатрическая, дерматовенерологическая помощь в амбулаторных условиях.

Экстренная стоматологическая помощь в период с 22 по 27 февраля и 8 марта будет круглосуточно оказываться на базе ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1».

Круглосуточная неотложная и экстренная медицинская помощь в стационарных условиях будет оказываться в течение всех выходных и праздничных дней. Плановые ежедневные врачебные обходы, консультации и диагностические исследования для пациентов стационаров будут проводиться в обычном режиме.

В привычном режиме продолжит работу и скорая медицинская помощь. В медучреждениях региона сформирован достаточный запас медицинских препаратов.

С 24 по 27 февраля и 8 марта в режим повышенной готовности будут переведены силы и средства медицины катастроф.