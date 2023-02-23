Аналитики выяснили, где хотят работать и сколько получать мужчины Иркутской области

Эксперты hh.ru узнали, о какой работе мечтают мужчины Иркутской области и сколько хотят получать – результаты исследования есть у SIA.RU.

«Каждый десятый соискатель-мужчина в Иркутской области хочет зарабатывать свыше 75 тысяч рублей. А в топ-3 профессий, на которые претендуют мужчины, вошли менеджер по продажам, водитель и машинист», – говорится в результатах исследования.

Кроме того, у мужчин в Приангарье востребованы профессии разнорабочего, курьера, администратора, начальника производства, начальника смены, менеджера по закупкам, продавца-консультанта, инженера-конструктора, руководителя отдела продаж, сервисного инженера и кладовщика.

Каждый третий – 34% – среди соискателей-мужчин из Иркутской области имеет высшее образование, 7% – незаконченное высшее, 27% – среднее специальное, еще 25% – среднее образование.

При этом мужчины-соискатели активно интересуются не только вариантами трудоустройства на полный рабочий день, но и работой с гибким графиком – 21% соискателей отметили в своих резюме, что рассматривают такие вакансии. Также 17% ищут удаленную работу, а 16% – хотели бы отправиться трудиться вахтовым методом.

Четверть иркутских мужчин запрашивают зарплату до 50 тысяч рублей, таких 25% среди соискателей, еще 23% хотят зарабатывать от 50 до 75 тысяч рублей, 10% рассчитывают на зарплату в диапазоне 75-145 тысяч рублей, а 7% соискателей – от 145 до 195 тысяч рублей. Среди последних чаще всего встречаются те, кто ищет работу машинистом, руководителем проектов или начальником производства.