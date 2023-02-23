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Нелегальных перевозчиков туристов обнаружили на Ольхоне

Правоохранители проверили водителей, которые занимаются туристическими перевозками пассажиров на острове Ольхоне в Иркутской области и обнаружили тех, кто занимается этой деятельностью нелегально, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Полицейскими было проверено 30 транспортных средств с пассажирами. Четверо водителей осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без официального разрешения на перевозку пассажиров – лицензии», – говорится в сообщении.

Нарушителям грозят штрафы до 2 тысяч рублей. Проверки перевозок на острове планируется продолжать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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