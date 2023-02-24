Улицу Иркутска назовут в честь героя, накрывшего собой гранату в зоне СВО

Доску в память о Герое России Эдуарде Дьяконове открыли в Иркутске 23 февраля – ее разместили на фасаде здания гимназии № 25, где с 6-го по 11-й класс учился молодой человек. Кроме того, в честь бойца будет названа улица в областном центре, сообщила пресс-служба администрации города.

Фото из телеграм-канала мэрии Иркутска

«24 марта 2022 года в ходе специальной военной операции военнослужащий совершил подвиг: ценой своей жизни спас боевых товарищей от взрыва гранаты, накрыв ее собой. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, иркутянин удостоен высшего почетного звания страны. Именем Героя Российской Федерации будет названа улица в Свердловском округе областного центра», – сообщили в мэрии.

После школы Эдуард Дьяконов поступил в Иркутский национальный исследовательский технический университет. Взяв академический отпуск, проходил срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, после которой остался служить в армии по контракту в качестве радиста-разведчика 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии.