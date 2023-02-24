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В Листвянку посоветовали не ехать в праздники на машинах из-за переполненных парковок

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Региональная Госавтоинспекция сообщила о переполнении парковок в поселке Листвянка Иркутского района из-за большого туристического потока – посетителям рекомендуют не ехать в населенный пункт на автомобилях.

«В связи с большим потоком отдыхающих, следующих на базы отдыха по Байкальскому тракту, а также в поселок Листвянка Иркутского района, просим отказаться от поездок на личном транспорте, а также заранее продумывать места парковок до въезда в тупиковую туристическую зону», – сообщили в ГИБДД.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что на 43-ом, 46-ом, 49-ом и 52-ом километрах организовано реверсивное движение в связи с ремонтом мостовых переходов, поэтому также возможны дополнительные заторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Туризм 2023, последние новости
В Листвянку посоветовали не ехать в праздники на машинах из-за переполненных парковок
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